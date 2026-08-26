Altın Zincir Şahmeran Bileklik
Ürün Kodu : SM02865
16.728 TL
PEŞİN FİYATINA 5.576 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Zincir Şahmeran Bileklik T11001
14 Ayar, Altın, 1.53 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İnce ve akıcı zincirlerin el sırtındaki narin süzülüşü, çabasız zarafetin en yalın halini sunuyor. Minimalist çizgilerin kazandırdığı hafiflik hissi elde kuğu gibi dururken her anınıza zarif bir dokunuş katıyor.
Altın Zincir Şahmeran Bileklik
PEŞİN FİYATINA 5.576 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
16.728 TL
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