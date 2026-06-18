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Siyah Pırlanta

      

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Ürün Kodu :  DSE0446
1.85 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
1.85 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Küpe
45.864 TL
45.864 TL
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15.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04063
0.17 Karat Siyah Taşlı Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
0.17 Karat Siyah Taşlı Kelepçe
74.976 TL
74.976 TL
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24.992 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR98579
0.51 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.51 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
74.544 TL
74.544 TL
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24.848 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR97971
1.34 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.34 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
52.248 TL
52.248 TL
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17.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN36927
0.09 Karat Siyah Taşlı Tria Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.09 Karat Siyah Taşlı Tria Kolye
35.880 TL
35.880 TL
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11.960 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR97831
1.94 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.94 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük
53.760 TL
53.760 TL
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17.920 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN36911
0.46 Karat Siyah Taşlı Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.46 Karat Siyah Taşlı Tektaş Kolye
42.288 TL
42.288 TL
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14.096 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DSE0442
0.73 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.73 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Küpe
28.872 TL
28.872 TL
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9.624 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR99929
1.37 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.37 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
43.032 TL
43.032 TL
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14.344 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR18141
1.08 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.08 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük
67.800 TL
67.800 TL
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22.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04075
0.25 Karat Siyah Taşlı Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
0.25 Karat Siyah Taşlı Kelepçe
77.448 TL
77.448 TL
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25.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN11820
1.23 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
1.23 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Kolye
39.144 TL
39.144 TL
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13.048 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN64758
0.13 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Kalpli Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.13 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Kalpli Kolye
31.512 TL
31.512 TL
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10.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB02310
0.63 Karat Pırlanta Plaka Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
0.63 Karat Pırlanta Plaka Bileklik
95.016 TL
95.016 TL
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31.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE05079
0.26 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Kalpli Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.26 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Kalpli Küpe
27.648 TL
27.648 TL
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9.216 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR11737
0.15 Karat Pırlanta ve Taşlı Kalpli Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.15 Karat Pırlanta ve Taşlı Kalpli Yüzük
40.104 TL
40.104 TL
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13.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR98606
0.13 Karat Siyah Taşlı Efektli Tria Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.13 Karat Siyah Taşlı Efektli Tria Yüzük
50.136 TL
50.136 TL
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16.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DSR1164
0.47 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.47 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Yüzük
22.944 TL
22.944 TL
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7.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR169441
0.78 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.78 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük
28.488 TL
28.488 TL
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9.496 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR164208
0.29 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.29 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
32.160 TL
32.160 TL
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10.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52589
5.71 Karat Siyah Taşlı Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
5.71 Karat Siyah Taşlı Su Yolu Gerdanlık
208.152 TL
208.152 TL
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69.384 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR98812
0.13 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.13 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük
34.008 TL
34.008 TL
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11.336 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR98799
1.80 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.80 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük
50.208 TL
50.208 TL
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16.736 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR97825
0.65 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.65 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük
36.840 TL
36.840 TL
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12.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR98784
1.55 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.55 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük
72.936 TL
72.936 TL
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24.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DSR1169
0.58 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.58 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Yüzük
27.384 TL
27.384 TL
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9.128 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN36909
0.23 Karat Siyah Taşlı Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.23 Karat Siyah Taşlı Tektaş Kolye
33.600 TL
33.600 TL
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11.200 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN36920
0.59 Karat Siyah Taşlı Sarkaç Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.59 Karat Siyah Taşlı Sarkaç Kolye
62.424 TL
62.424 TL
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20.808 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR10473
2.39 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
2.39 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük
104.688 TL
104.688 TL
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34.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR98809
0.41 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.41 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
29.688 TL
29.688 TL
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9.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR98792
4.50 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
4.50 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük
91.848 TL
91.848 TL
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30.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR97959
1.26 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.26 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
41.904 TL
41.904 TL
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13.968 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR98637
0.42 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.42 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
49.824 TL
49.824 TL
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16.608 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR97989
0.23 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.23 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
30.000 TL
30.000 TL
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10.000 TL x 3 Taksit
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