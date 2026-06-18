Siyah Pırlanta

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Ürün Kodu : DSE0446
1.85 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Küpe
45.864 TL
45.864 TL
Ürün Kodu : DL04063
0.17 Karat Siyah Taşlı Kelepçe
74.976 TL
74.976 TL
Ürün Kodu : DR98579
0.51 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
74.544 TL
74.544 TL
Ürün Kodu : DR97971
1.34 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
52.248 TL
52.248 TL
Ürün Kodu : DN36927
0.09 Karat Siyah Taşlı Tria Kolye
35.880 TL
35.880 TL
Ürün Kodu : DR97831
1.94 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük
53.760 TL
53.760 TL
Ürün Kodu : DN36911
0.46 Karat Siyah Taşlı Tektaş Kolye
42.288 TL
42.288 TL
Ürün Kodu : DSE0442
0.73 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Küpe
28.872 TL
28.872 TL
Ürün Kodu : DR99929
1.37 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
43.032 TL
43.032 TL
Ürün Kodu : DR18141
1.08 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük
67.800 TL
67.800 TL
Ürün Kodu : DL04075
0.25 Karat Siyah Taşlı Kelepçe
77.448 TL
77.448 TL
Ürün Kodu : DN11820
1.23 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Kolye
39.144 TL
39.144 TL
Ürün Kodu : DN64758
0.13 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Kalpli Kolye
31.512 TL
31.512 TL
Ürün Kodu : DB02310
0.63 Karat Pırlanta Plaka Bileklik
95.016 TL
95.016 TL
Ürün Kodu : DE05079
0.26 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Kalpli Küpe
27.648 TL
27.648 TL
Ürün Kodu : DR11737
0.15 Karat Pırlanta ve Taşlı Kalpli Yüzük
40.104 TL
40.104 TL
Ürün Kodu : DR98606
0.13 Karat Siyah Taşlı Efektli Tria Yüzük
50.136 TL
50.136 TL
Ürün Kodu : DSR1164
0.47 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Yüzük
22.944 TL
22.944 TL
Ürün Kodu : DR169441
0.78 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük
28.488 TL
28.488 TL
Ürün Kodu : DR164208
0.29 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
32.160 TL
32.160 TL
Ürün Kodu : DN52589
5.71 Karat Siyah Taşlı Su Yolu Gerdanlık
208.152 TL
208.152 TL
Ürün Kodu : DR98812
0.13 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük
34.008 TL
34.008 TL
Ürün Kodu : DR98799
1.80 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük
50.208 TL
50.208 TL
Ürün Kodu : DR97825
0.65 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük
36.840 TL
36.840 TL
Ürün Kodu : DR98784
1.55 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük
72.936 TL
72.936 TL
Ürün Kodu : DSR1169
0.58 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Yüzük
27.384 TL
27.384 TL
Ürün Kodu : DN36909
0.23 Karat Siyah Taşlı Tektaş Kolye
33.600 TL
33.600 TL
Ürün Kodu : DN36920
0.59 Karat Siyah Taşlı Sarkaç Kolye
62.424 TL
62.424 TL
Ürün Kodu : DR10473
2.39 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük
104.688 TL
104.688 TL
Ürün Kodu : DR98809
0.41 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
29.688 TL
29.688 TL
Ürün Kodu : DR98792
4.50 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük
91.848 TL
91.848 TL
Ürün Kodu : DR97959
1.26 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
41.904 TL
41.904 TL
Ürün Kodu : DR98637
0.42 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
49.824 TL
49.824 TL
Ürün Kodu : DR97989
0.23 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
30.000 TL
30.000 TL