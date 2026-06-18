Siyah Pırlanta Yüzük
Filtreler
Filtreler
Kategoriler
Fiyat Aralığı
{{ FILTERS.VARIANTS.TYPE1_NAME }}
{{ FILTERS.VARIANTS.TYPE2_NAME }}
Markalar
Model
{{ FILTER.NAME }}
Ürün Kodu : DR98579
0.51 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
74.544 TL
74.544 TL
Ürün Kodu : DSR1169
0.58 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Yüzük
27.384 TL
27.384 TL
Ürün Kodu : DSR1164
0.47 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Yüzük
22.944 TL
22.944 TL
Ürün Kodu : DR99929
1.37 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
43.032 TL
43.032 TL
Ürün Kodu : DR98812
0.13 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük
34.008 TL
34.008 TL
Ürün Kodu : DR98809
0.41 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
29.688 TL
29.688 TL
Ürün Kodu : DR98799
1.80 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük
50.208 TL
50.208 TL
Ürün Kodu : DR98792
4.50 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük
91.848 TL
91.848 TL
Ürün Kodu : DR98784
1.55 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük
72.936 TL
72.936 TL
Ürün Kodu : DR98637
0.42 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
49.824 TL
49.824 TL
Ürün Kodu : DR98606
0.13 Karat Siyah Taşlı Efektli Tria Yüzük
50.136 TL
50.136 TL
Ürün Kodu : DR10473
2.39 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük
104.688 TL
104.688 TL
Ürün Kodu : DR97989
0.23 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
30.000 TL
30.000 TL
Ürün Kodu : DR97971
1.34 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
52.248 TL
52.248 TL
Ürün Kodu : DR97959
1.26 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
41.904 TL
41.904 TL
Ürün Kodu : DR97831
1.94 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük
53.760 TL
53.760 TL
Ürün Kodu : DR97825
0.65 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük
36.840 TL
36.840 TL
Ürün Kodu : DR18141
1.08 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük
67.800 TL
67.800 TL
Ürün Kodu : DR169441
0.78 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük
28.488 TL
28.488 TL
Ürün Kodu : DR164208
0.29 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
32.160 TL
32.160 TL
Ürün Kodu : DR11737
0.15 Karat Pırlanta ve Taşlı Kalpli Yüzük
40.104 TL
40.104 TL