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Siyah Pırlanta Yüzük

     

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Ürün Kodu :  DR98579
0.51 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.51 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
74.544 TL
74.544 TL
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24.848 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DSR1169
0.58 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.58 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Yüzük
27.384 TL
27.384 TL
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9.128 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DSR1164
0.47 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.47 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Yüzük
22.944 TL
22.944 TL
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7.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR99929
1.37 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.37 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
43.032 TL
43.032 TL
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14.344 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR98812
0.13 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.13 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük
34.008 TL
34.008 TL
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11.336 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR98809
0.41 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.41 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
29.688 TL
29.688 TL
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9.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR98799
1.80 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.80 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük
50.208 TL
50.208 TL
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16.736 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR98792
4.50 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
4.50 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük
91.848 TL
91.848 TL
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30.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR98784
1.55 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.55 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük
72.936 TL
72.936 TL
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24.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR98637
0.42 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.42 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
49.824 TL
49.824 TL
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16.608 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR98606
0.13 Karat Siyah Taşlı Efektli Tria Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.13 Karat Siyah Taşlı Efektli Tria Yüzük
50.136 TL
50.136 TL
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16.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR10473
2.39 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
2.39 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük
104.688 TL
104.688 TL
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34.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR97989
0.23 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.23 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
30.000 TL
30.000 TL
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10.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR97971
1.34 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.34 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
52.248 TL
52.248 TL
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17.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR97959
1.26 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.26 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
41.904 TL
41.904 TL
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13.968 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR97831
1.94 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.94 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük
53.760 TL
53.760 TL
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17.920 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR97825
0.65 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.65 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük
36.840 TL
36.840 TL
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12.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR18141
1.08 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.08 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük
67.800 TL
67.800 TL
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22.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR169441
0.78 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.78 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük
28.488 TL
28.488 TL
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9.496 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR164208
0.29 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.29 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
32.160 TL
32.160 TL
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10.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR11737
0.15 Karat Pırlanta ve Taşlı Kalpli Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.15 Karat Pırlanta ve Taşlı Kalpli Yüzük
40.104 TL
40.104 TL
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13.368 TL x 3 Taksit
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