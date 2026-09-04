Altın Forse Zincir T11053 14 Ayar, Altın, 0.91 gr Zincir Boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Birbirine geçmeli zamansız halka yapısı, klasik ve güvenilir bir zarafeti boynunuza taşıyor. Hem tek başına yalın bir şıklık sunan hem de uçlarla mükemmel uyum sağlayan bu dolgun yapı, gardırobun vazgeçilmez temel dokunuşlarından biri oluyor.