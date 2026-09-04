Altın Forse Zincir
Ürün Kodu : C068145
9.547 TL
PEŞİN FİYATINA 3.182 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Forse Zincir T11053
14 Ayar, Altın, 0.91 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Birbirine geçmeli zamansız halka yapısı, klasik ve güvenilir bir zarafeti boynunuza taşıyor. Hem tek başına yalın bir şıklık sunan hem de uçlarla mükemmel uyum sağlayan bu dolgun yapı, gardırobun vazgeçilmez temel dokunuşlarından biri oluyor.
Altın Forse Zincir
PEŞİN FİYATINA 3.182 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
9.547 TL
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