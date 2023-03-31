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Su Yolu Koleksiyonu

      

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Ürün Kodu :  DB12175
0.10 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
49.632 TL
49.632 TL
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16.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN62927
0.42 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glam
0.42 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık
114.360 TL
114.360 TL
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38.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28627
0.47 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.47 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe
57.840 TL
57.840 TL
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19.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB15348
0.31 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.31 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
64.536 TL
64.536 TL
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21.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE18625
0.54 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.54 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe
50.112 TL
50.112 TL
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16.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN63267
1.69 Karat Pırlanta Tamtur Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
1.69 Karat Pırlanta Tamtur Su Yolu Gerdanlık
247.608 TL
247.608 TL
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82.536 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49265
3.00 Karat Pırlanta Tamtur Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
3.00 Karat Pırlanta Tamtur Su Yolu Gerdanlık
273.264 TL
273.264 TL
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91.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28010
0.79 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.79 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe
64.608 TL
64.608 TL
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21.536 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14238
2.20 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
2.20 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
266.016 TL
266.016 TL
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88.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE16361
1.14 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.14 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe
104.136 TL
104.136 TL
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34.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14678
4.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
4.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
234.990 TL
234.990 TL
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78.330 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN30404
4.70 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
4.70 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık
467.904 TL
467.904 TL
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155.968 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27901
1.97 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.97 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe
155.184 TL
155.184 TL
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51.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB09611
3.07 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
3.07 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
355.728 TL
355.728 TL
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118.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB07180
1.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
1.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
109.104 TL
109.104 TL
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36.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14236
2.02 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
2.02 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
221.952 TL
221.952 TL
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73.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13230
2.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
2.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
192.264 TL
192.264 TL
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64.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13221
4.15 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
4.15 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
354.072 TL
354.072 TL
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118.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE16359
1.63 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.63 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe
157.536 TL
157.536 TL
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52.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN59415
7.55 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
7.55 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık
532.080 TL
532.080 TL
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177.360 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE15994
1.46 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.46 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe
155.712 TL
155.712 TL
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51.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB05975
1.74 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
1.74 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
189.432 TL
189.432 TL
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63.144 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN30913
4.00 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
4.00 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık
344.304 TL
344.304 TL
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114.768 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN31077
3.12 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
3.12 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık
402.576 TL
402.576 TL
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134.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51565
2.45 Karat Pırlanta Yarımtur Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
2.45 Karat Pırlanta Yarımtur Su Yolu Gerdanlık
319.968 TL
319.968 TL
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106.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54155
10.15 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
10.15 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık
843.888 TL
843.888 TL
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281.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10254
1.15 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
1.15 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
132.000 TL
132.000 TL
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44.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10319
3.86 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
3.86 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
349.512 TL
349.512 TL
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116.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB15873
3.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
3.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
234.744 TL
234.744 TL
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78.248 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14115
0.25 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
0.25 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
63.336 TL
63.336 TL
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21.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB12614
0.40 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.40 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
73.296 TL
73.296 TL
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24.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB16692
1.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
1.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
69.490 TL
69.490 TL
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23.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL06239
0.30 Karat Pırlanta Su Yolu Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Su Yolu Kelepçe
44.496 TL
44.496 TL
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14.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14688
3.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
3.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
291.655 TL
291.655 TL
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97.218 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB12326
6.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
6.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
379.990 TL
379.990 TL
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126.663 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13775
1.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
1.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
113.354 TL
113.354 TL
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37.785 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14418
2.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
2.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
139.990 TL
139.990 TL
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46.663 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10519
2.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
2.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
154.990 TL
154.990 TL
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51.663 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14415
3.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
3.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
177.990 TL
177.990 TL
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59.330 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14944
3.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
3.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
225.772 TL
225.772 TL
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75.257 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB15599
5.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
5.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
309.990 TL
309.990 TL
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103.330 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13267
8.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
8.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
527.321 TL
527.321 TL
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175.774 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB15607
10.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
10.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
667.380 TL
667.380 TL
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222.460 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB15639
1.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
1.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
116.784 TL
116.784 TL
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38.928 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN61399
1.50 Karat Pırlanta Yarımtur Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
1.50 Karat Pırlanta Yarımtur Su Yolu Gerdanlık
190.180 TL
190.180 TL
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63.393 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN64783
2.00 Karat Pırlanta Yarımtur Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
2.00 Karat Pırlanta Yarımtur Su Yolu Gerdanlık
201.228 TL
201.228 TL
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67.076 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN64785
2.50 Karat Pırlanta Yarımtur Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
2.50 Karat Pırlanta Yarımtur Su Yolu Gerdanlık
252.670 TL
252.670 TL
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84.223 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN60902
3.00 Karat Pırlanta Yarımtur Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
3.00 Karat Pırlanta Yarımtur Su Yolu Gerdanlık
275.503 TL
275.503 TL
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91.834 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN63265
4.00 Karat Pırlanta Yarımtur Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
4.00 Karat Pırlanta Yarımtur Su Yolu Gerdanlık
358.511 TL
358.511 TL
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119.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN61618
3.00 Karat Pırlanta Tamtur Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
3.00 Karat Pırlanta Tamtur Su Yolu Gerdanlık
219.131 TL
219.131 TL
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73.044 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN63266
4.00 Karat Pırlanta Tamtur Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
4.00 Karat Pırlanta Tamtur Su Yolu Gerdanlık
328.743 TL
328.743 TL
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109.581 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB16598
0.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
Aynı Gün Kargo
0.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
39.490 TL
39.490 TL
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13.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52589
5.71 Karat Siyah Taşlı Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
5.71 Karat Siyah Taşlı Su Yolu Gerdanlık
208.152 TL
208.152 TL
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69.384 TL x 3 Taksit
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