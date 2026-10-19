4.16 Karat Pırlanta Bileklik
Ürün Kodu : DB08605
411.456 TL
PEŞİN FİYATINA 137.152 TL x 3 Taksit
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4.16 Karat Pırlanta Bileklik T11252
18 Ayar, Beyaz Altın, 9.57 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 2 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 2,16 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Markiz
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Damla ve markiz kesim pırlantaların dinamik ve estetik dizilimi, bileğin etrafında akıcı bir ışıltı sarmalı oluşturuyor. Keskin hatların narin kavislerle kurduğu bu mükemmel denge, ışığı her harekette farklı bir açıyla kırarak elde büyüleyici bir zarafet sergiliyor. Seçkin stilinize modern, lüks ve iddialı bir dokunuş.
4.16 Karat Pırlanta Bileklik
PEŞİN FİYATINA 137.152 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
411.456 TL