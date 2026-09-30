1.08 Karat Pırlanta Yakut Kolye
Ürün Kodu : DN68989
68.520 TL
PEŞİN FİYATINA 22.840 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.08 Karat Pırlanta Yakut Kolye T11188
14 Ayar, Rose Altın, 2.88 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,28 Karat
Renk: F
Berraklık: SI
Kesim: Markiz
Taş: Yakut
Ağırlık: 0,8 Karat
Kesim: Oval
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sıcak kırmızı tonların büyüleyici zarafeti. Boynunuzda odağı üzerine çeken, zengin ve zamansız bir ışık.
1.08 Karat Pırlanta Yakut Kolye
PEŞİN FİYATINA 22.840 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
68.520 TL