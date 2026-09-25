0.59 Karat Damla Yakut Kolye
Ürün Kodu : DN69109
55.440 TL
PEŞİN FİYATINA 18.480 TL x 3 Taksit
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0.59 Karat Damla Yakut Kolye T11137
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 3.07 gr
Taş: Yakut
Ağırlık: 0.59 Karat
Kesim: Damla
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Damla kesimin akıcı zarafeti ve yakutun sıcaklığı. Boyun hattını süzgün ve çok daha zarif gösterir.
0.59 Karat Damla Yakut Kolye
PEŞİN FİYATINA 18.480 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
55.440 TL