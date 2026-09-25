0.48 Karat Pırlanta Yakut Kolye
Ürün Kodu : DN69082
51.154 TL
PEŞİN FİYATINA 17.051 TL x 3 Taksit
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0.48 Karat Pırlanta Yakut Kolye T11122
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 2.78 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.07 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Damla
Taş: Yakut
Ağırlık: 0.31 Karat
Kesim: Damla
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Canlı kırmızı rengi ve ince işçiliğiyle dikkat çeker. Parmağınızdan boynunuza yayılan zamansız bir sıcaklık.
0.48 Karat Pırlanta Yakut Kolye
PEŞİN FİYATINA 17.051 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
51.154 TL