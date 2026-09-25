0.86 Karat Pırlanta Yakut Kolye
Ürün Kodu : DN69103
61.742 TL
PEŞİN FİYATINA 20.581 TL x 3 Taksit
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0.86 Karat Pırlanta Yakut Kolye T11131
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 3.86 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.09 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Yakut
Ağırlık: 0.77 Karat
Kesim: Oval
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Tutkulu kırmızı ışığın modern ve şık yorumu. Boynunuza sofistike ve sıcak bir renk katar.
0.86 Karat Pırlanta Yakut Kolye
PEŞİN FİYATINA 20.581 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
61.742 TL