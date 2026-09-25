0.66 Karat Pırlanta Yakut Kolye
Ürün Kodu : DN69073
55.498 TL
PEŞİN FİYATINA 18.499 TL x 3 Taksit
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0.66 Karat Pırlanta Yakut Kolye T11119
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 2.21 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.16 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Damla
Taş: Yakut
Ağırlık: 0.30 Karat
Kesim: Markiz
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Kırmızının büyüleyici enerjisini yalın çizgilerle sunar. Stilinde sıcak detayları sevenler için.
0.66 Karat Pırlanta Yakut Kolye
PEŞİN FİYATINA 18.499 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
55.498 TL