2.11 Karat Pırlanta Yakut Kolye
Ürün Kodu : DN68993
91.954 TL
PEŞİN FİYATINA 30.651 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
2.11 Karat Pırlanta Yakut Kolye T11118
14 Ayar, Beyaz Altın, 4.90 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.27 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.24 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Yakut
Ağırlık: 1.67 Karat
Kesim: Damla
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Derin kırmızının ve ışığın görkemli dengesi. İddialı boyutuyla özel anlarınızın odağı olmaya aday.
2.11 Karat Pırlanta Yakut Kolye
PEŞİN FİYATINA 30.651 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
91.954 TL