1.15 Karat Pırlanta Yakut Kolye
Ürün Kodu : DN69088
135.101 TL
PEŞİN FİYATINA 45.034 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.15 Karat Pırlanta Yakut Kolye T11191
14 Ayar, Rose Altın, 6.68 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,27 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Markiz
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,56 Karat
Kesim: Yuvarlak
Taş: Yakut
Ağırlık: 0,32 Karat
Kesim: Oval - Markiz
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Canlı kırmızının büyüleyici gücü. Boynunuzda süzülen, tutkulu ve son derece şık bir odak noktası.
1.15 Karat Pırlanta Yakut Kolye
PEŞİN FİYATINA 45.034 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
135.101 TL