0.39 Karat Pırlanta Yakut Kolye
Ürün Kodu : DN69106
74.496 TL
PEŞİN FİYATINA 24.832 TL x 3 Taksit
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0.39 Karat Pırlanta Yakut Kolye T11134
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 4.32 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.20 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Yakut
Ağırlık: 0.19 Karat
Kesim: Markiz
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
İnce detaylar ve canlı kırmızı tonu. Minimal stili benimseyenler için son derece naif bir seçenek.
0.39 Karat Pırlanta Yakut Kolye
PEŞİN FİYATINA 24.832 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
74.496 TL