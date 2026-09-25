0.77 Karat Pırlanta Yakut Kolye
Ürün Kodu : DN68862
22.872 TL
PEŞİN FİYATINA 7.624 TL x 3 Taksit
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0.77 Karat Pırlanta Yakut Kolye T11112
8 Ayar, Beyaz Altın, 1.52 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.24 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Yakut
Ağırlık: 0.53 Karat
Kesim: Damla
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Tutku dolu kırmızının büyüleyici zarafeti. Boynunuzda odağı üzerine çeken rafine ve sıcak bir ışıltı.
0.77 Karat Pırlanta Yakut Kolye
PEŞİN FİYATINA 7.624 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
22.872 TL