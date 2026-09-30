0.69 Karat Pırlanta Yakut Kolye
Ürün Kodu : DN69097
74.746 TL
PEŞİN FİYATINA 24.915 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.69 Karat Pırlanta Yakut Kolye T11195
14 Ayar, Rose Altın, 3.72 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,28 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Yakut
Ağırlık: 0,41 Karat
Kesim: Markiz
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Canlı rengi ve yalın tasarımıyla dikkat çeker. Stilinize sıcak ve rafine bir hava katar.
0.69 Karat Pırlanta Yakut Kolye
PEŞİN FİYATINA 24.915 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
74.746 TL