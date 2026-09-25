0.34 Karat Pırlanta Yakut Kolye
Ürün Kodu : DN68901
35.856 TL
PEŞİN FİYATINA 11.952 TL x 3 Taksit
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0.34 Karat Pırlanta Yakut Kolye T11114
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.01 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.16 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Yakut
Ağırlık: 0.18 Karat
Kesim: Baget
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Küçük ama vurucu bir dokunuş. Yakutun sıcak tonu ve narin yapısıyla günün her anına uyum sağlar.
0.34 Karat Pırlanta Yakut Kolye
PEŞİN FİYATINA 11.952 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
35.856 TL