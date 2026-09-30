1.09 Karat Pırlanta Yakut Kolye
Ürün Kodu : DN69094
87.883 TL
PEŞİN FİYATINA 29.294 TL x 3 Taksit
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1.09 Karat Pırlanta Yakut Kolye T11193
14 Ayar, Rose Altın, 4.4 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,28 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Yakut
Ağırlık: 0,81 Karat
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sıcak kırmızının pırlanta çevresiyle yükselen zarafeti. Özel anlarınıza ışıltılı bir hikaye ekler.
1.09 Karat Pırlanta Yakut Kolye
PEŞİN FİYATINA 29.294 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
87.883 TL