0.96 Karat Pırlanta Yakut Kolye
Ürün Kodu : DN69091
75.595 TL
PEŞİN FİYATINA 25.198 TL x 3 Taksit
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0.96 Karat Pırlanta Yakut Kolye T11126
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 4.53 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.18 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Yakut
Ağırlık: 0.78 Karat
Kesim: Oval
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Yakutun zengin rengi ve pırlanta çevresiyle zarafeti zirveye taşır. Unutulmaz anlara eşlik edecek bir parça.
0.96 Karat Pırlanta Yakut Kolye
PEŞİN FİYATINA 25.198 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
75.595 TL