0.49 Karat Pırlanta Yakut Kolye
Ürün Kodu : DN69210
44.227 TL
PEŞİN FİYATINA 14.742 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.49 Karat Pırlanta Yakut Kolye T11142
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.43 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.13 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Yakut
Ağırlık: 0.36 Karat
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Canlı kırmızısı ve modern çizgisiyle zarif bir hediye seçeneği. Işıltısıyla enerjinizi yükseltir.
0.49 Karat Pırlanta Yakut Kolye
PEŞİN FİYATINA 14.742 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
44.227 TL