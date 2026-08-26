0.33 Karat Pırlanta Yakut Kolye
Ürün Kodu : DN60137
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41.491 TL
PEŞİN FİYATINA 13.830 TL x 3 Taksit
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0.33 Karat Pırlanta Yakut Kolye T10938
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.50 gr
Taş: Yakut
Ağırlık: 0.19 Karat
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.14 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yakudun tutku dolu kırmızısı, narin parıltılarla birleşerek boyunda zarif bir kıvılcım yaratıyor. Zıt tonların sunduğu çekim gücü tasarıma enerjik ve çekici bir hava katarken çabasız bir şıklık vadediyor. Şıklığına sıcak bir tutku katmak isteyenler için.
0.33 Karat Pırlanta Yakut Kolye
PEŞİN FİYATINA 13.830 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
41.491 TL
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