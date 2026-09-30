0.50 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
Ürün Kodu : DE27713
49.190 TL
PEŞİN FİYATINA 16.397 TL x 3 Taksit
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0.50 Karat Pırlanta Tektaş Küpe T11215
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.05 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,5 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığın en yalın ve net hali. Yüz hatlarınıza zamansız bir aydınlık ve zarafet kazandırır.
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
PEŞİN FİYATINA 16.397 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
49.190 TL