0.64 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
Ürün Kodu : DE33861
78.701 TL
PEŞİN FİYATINA 26.234 TL x 3 Taksit
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0.64 Karat Pırlanta Tektaş Küpe T11216
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.03 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,64 Karat
Renk: E-F
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Günün her anına uyum sağlayan berrak ışıltı. Kulak memenizde süzülen rafine bir klasik.
0.64 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
PEŞİN FİYATINA 26.234 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
78.701 TL