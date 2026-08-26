0.32 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
Ürün Kodu : DN68142
Seçiniz
39.264 TL
PEŞİN FİYATINA 13.088 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.32 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye T10944
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.47 gr
Taş: Blue Topaz
Ağırlık: 0.20 Karat
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.12 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Gökyüzü mavisinin narin ve minimalist yorumu, ince ışıltılarla boyunda kibar bir detay oluşturuyor. Canlı rengin kazandırdığı ferahlık, günlük kombinlerinize zahmetsiz bir şıklık ve dinamizm katıyor. Adeta bir uğur gibi taşınacak taze bir dokunuş.
0.32 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
PEŞİN FİYATINA 13.088 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
39.264 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DR194174
0.28 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
25.152 TL
Ürün Kodu : DE41190
0.51 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe
28.838 TL
Ürün Kodu : CA01646
Lizay Mücevher Kutusu
2.490 TL