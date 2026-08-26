0.32 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye T10944 14 Ayar, Beyaz Altın, 2.47 gr Taş: Blue Topaz

Ağırlık: 0.20 Karat

Kesim: Damla Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.12 Karat

Renk: F-G

Berraklık: SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gökyüzü mavisinin narin ve minimalist yorumu, ince ışıltılarla boyunda kibar bir detay oluşturuyor. Canlı rengin kazandırdığı ferahlık, günlük kombinlerinize zahmetsiz bir şıklık ve dinamizm katıyor. Adeta bir uğur gibi taşınacak taze bir dokunuş.