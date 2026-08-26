0.58 Karat Pırlanta Ametist Kolye
Ürün Kodu : DN57346
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47.640 TL
PEŞİN FİYATINA 15.880 TL x 3 Taksit
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0.58 Karat Pırlanta Ametist Kolye T10937
14 Ayar, Rose Altın, 2.92 gr
Taş: Ametist
Ağırlık: 0.31 Karat
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.20 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.07 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Morun gizemli ve huzur veren derinliği, ışıltılı detayların zarafetiyle boyunda sofistike bir odak noktası oluşturuyor. Asil renk tonunun kazandırdığı karakter, günlük stilden gece şıklığına zahmetsizce uyum sağlıyor. Özgün ve derin anlamlar taşıyan bir dokunuş.
0.58 Karat Pırlanta Ametist Kolye
PEŞİN FİYATINA 15.880 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
47.640 TL
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