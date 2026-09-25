0.66 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
Ürün Kodu : DN68858
22.603 TL
PEŞİN FİYATINA 7.534 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.66 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye T11111
8 Ayar, Beyaz Altın, 1.50 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.24 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Blue Topaz
Ağırlık: 0.42 Karat
Kesim: Damla
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Buz mavisinin ferahlatıcı ve berrak ışığı. Teninize duru ve tazeleyici bir ışıltı katmak için ideal.
0.66 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
PEŞİN FİYATINA 7.534 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
22.603 TL