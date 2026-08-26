0.80 Karat Pırlanta Pembe Safir Kolye
Ürün Kodu : DN55152
Seçiniz
14.146 TL
PEŞİN FİYATINA 4.715 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.80 Karat Pırlanta Pembe Safir Kolye T10936
8 Ayar, Beyaz Altın, 1.45 gr
Taş: Pink Safir
Ağırlık: 0.77 Karat
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.03 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Pembe safirin asil ve tatlı tonu, odağı üzerine toplayan göz alıcı parıltılarla dekolteyi süslüyor. Canlı rengin ve zarif detayların kurduğu bu büyüleyici denge, tasarıma romantik ama bir o kadar da güçlü bir karakter katıyor. Stilinize büyüleyici ve sıcak bir dokunuş.
0.80 Karat Pırlanta Pembe Safir Kolye
PEŞİN FİYATINA 4.715 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
14.146 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DR168418
1.33 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük
24.346 TL
Ürün Kodu : CA01646
Lizay Mücevher Kutusu
2.490 TL
Ürün Kodu : DE23094
2.66 Karat Pırlanta Pembe Safir Küpe
%0
18.456 TL
18.456 TL