0.80 Karat Pırlanta Pembe Safir Kolye T10936 8 Ayar, Beyaz Altın, 1.45 gr Taş: Pink Safir

Ağırlık: 0.77 Karat

Kesim: Damla Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.03 Karat

Renk: F-G

Berraklık: SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pembe safirin asil ve tatlı tonu, odağı üzerine toplayan göz alıcı parıltılarla dekolteyi süslüyor. Canlı rengin ve zarif detayların kurduğu bu büyüleyici denge, tasarıma romantik ama bir o kadar da güçlü bir karakter katıyor. Stilinize büyüleyici ve sıcak bir dokunuş.