0.74 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Kolye
Ürün Kodu : DN49460
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34.963 TL
PEŞİN FİYATINA 11.654 TL x 3 Taksit
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0.74 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Kolye T10934
14 Ayar, Rose Altın, 2.40 gr
Taş: Smokey
Ağırlık: 0.69 Karat
Kesim: Oval
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.05 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Farklı renk tonlarının büyüleyici armonisi, parıltılı çerçevenin zarafetiyle dekolte bölgesinde canlı bir şölen yaratıyor. Işığı her açıda farklı kıran renkli detaylar tasarıma dinamik bir ruh katarken stili anında yükseltiyor. Özgün zevk sahipleri için neşeli bir dokunuş.
0.74 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Kolye
PEŞİN FİYATINA 11.654 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
34.963 TL
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