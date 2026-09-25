5.90 Karat Pırlanta Safir Bileklik
Ürün Kodu : DB15095
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394.918 TL
PEŞİN FİYATINA 131.639 TL x 3 Taksit
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5.90 Karat Pırlanta Safir Bileklik T11179
14 Ayar, Beyaz Altın, 16.17 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,91 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 1,19 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Safir
Ağırlık: 3,8 Karat
Kesim: Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Kesintisiz safir derinliği ve göz alıcı pırlanta çizgisi. Bileğinizi saran tutkulu ve son derece rafine bir duruş.
5.90 Karat Pırlanta Safir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 131.639 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
394.918 TL