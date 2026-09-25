3.79 Karat Pırlanta Safir Bileklik
Ürün Kodu : DB18126
170.304 TL
PEŞİN FİYATINA 56.768 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
3.79 Karat Pırlanta Safir Bileklik T11109
14 Ayar, Beyaz Altın, 6.21 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 1.57 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Safir
Ağırlık: 2.22 Karat
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Minimalist detayların çabasız şıklığı. İncecik zarafetiyle teninizde yokmuş gibi duran ama ışığıyla dikkat çeken bir imza.
3.79 Karat Pırlanta Safir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 56.768 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
170.304 TL