11.49 Karat Pırlanta Safir Bileklik
Ürün Kodu : DB18076
543.062 TL
PEŞİN FİYATINA 181.021 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
11.49 Karat Pırlanta Safir Bileklik T11186
14 Ayar, Beyaz Altın, 19.07 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 3,7 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Oval
Taş: Safir
Kesim: Oval
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Gece mavisinin derin asaleti ve yüksek ışıltı. Bileğinizde dökümlü ve büyüleyici bir duruş yaratır.
11.49 Karat Pırlanta Safir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 181.021 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
543.062 TL