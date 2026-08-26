1.12 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
Ürün Kodu : DR03803
68.069 TL
PEŞİN FİYATINA 22.690 TL x 3 Taksit
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1.12 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük T10946
14 Ayar, Beyaz Altın, 3.22 gr
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 0.88 Karat
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.24 Karat
Renk: H
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zümrüdün görkemli yeşili, etrafını saran yoğun ışıltı çemberiyle elde sarsılmaz bir ihtişam sergiliyor. Doğanın en değerli tonunu lüksün zirvesine taşıyan bu yapı, asil duruşuyla tüm bakışları üzerine çekiyor. Seçkin ve zamansız bir imza dokunuşu.
1.12 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
PEŞİN FİYATINA 22.690 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
68.069 TL
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