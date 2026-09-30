0.74 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
Ürün Kodu : DR196015
61.992 TL
PEŞİN FİYATINA 20.664 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.74 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük T11201
14 Ayar, Rose Altın, 3.2 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,19 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 0,55 Karat
Kesim: Emerald
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Doğal taşın zengin yeşili ve net ışığı. Parmağınızda sessiz ama göz alıcı bir şıklık sunar.
0.74 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
PEŞİN FİYATINA 20.664 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
61.992 TL