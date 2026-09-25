0.31 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
Ürün Kodu : DR196150
40.579 TL
PEŞİN FİYATINA 13.526 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.31 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük T11147
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.30 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.16 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 0.15 Karat
Kesim: Baget
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Narin yapısı ve canlı yeşil rengiyle parmağınızda minimal ama fark yaratan bir ışıltı sunar.
0.31 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
PEŞİN FİYATINA 13.526 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
40.579 TL