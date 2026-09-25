0.23 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
Ürün Kodu : DR196183
22.819 TL
PEŞİN FİYATINA 7.606 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.23 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük T11164
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.28 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.03 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 0.20 Karat
Kesim: Emerald
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Minimalist yapıda parlayan taze bir yeşil. Ellerinizin inceliğini öne çıkaracak sade bir dokunuş.
0.23 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
PEŞİN FİYATINA 7.606 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
22.819 TL