0.33 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük T10947 14 Ayar, Beyaz Altın, 1.70 gr Taş: Zümrüt

Ağırlık: 0.14 Karat

Kesim: Oval Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.03 Karat

Renk: F-G

Berraklık: SI

Kesim: Yuvarlak Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.16 Karat

Renk: F-G

Berraklık: SI

Kesim: Markiz Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yeşilin en derin ve huzurlu tonu, narin parıltılarla buluşarak parmakta zarif bir odak noktası yaratıyor. Minimalist hatların zümrüt asaletiyle birleştiği bu tasarım, günlük şıklığa sofistike bir dokunuş katıyor. Sade ve asil tarzları tamamlayan özel bir parça.