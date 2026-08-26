0.33 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
Ürün Kodu : DR109926
39.720 TL
PEŞİN FİYATINA 13.240 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.33 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük T10947
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.70 gr
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 0.14 Karat
Kesim: Oval
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.03 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.16 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Markiz
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yeşilin en derin ve huzurlu tonu, narin parıltılarla buluşarak parmakta zarif bir odak noktası yaratıyor. Minimalist hatların zümrüt asaletiyle birleştiği bu tasarım, günlük şıklığa sofistike bir dokunuş katıyor. Sade ve asil tarzları tamamlayan özel bir parça.
0.33 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
PEŞİN FİYATINA 13.240 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
39.720 TL
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