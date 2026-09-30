5.44 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
Ürün Kodu : DR196317
541.858 TL
PEŞİN FİYATINA 180.619 TL x 3 Taksit
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5.44 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük T11206
14 Ayar, Altın, Beyaz Altın, 12.32 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 4,56 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Markiz Damla Yuvarlak
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 0.88 Karat
Kesim: Oval
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yeşilin büyüleyici ihtişamı. Doğanın en değerli tonunu parmağınızda süzülen bir lüksle sunar.
5.44 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
PEŞİN FİYATINA 180.619 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
541.858 TL