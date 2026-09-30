2.84 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
Ürün Kodu : DR196321
293.611 TL
PEŞİN FİYATINA 97.870 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
2.84 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük T11207
14 Ayar, Altın, Beyaz Altın, 7.63 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 2,17 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Markiz
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 0,67 Karat
Kesim: Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Derin safir mavisiyle şekillenen güçlü bir siluet. Karakterli ve zarif bir hediye seçeneği.
2.84 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
PEŞİN FİYATINA 97.870 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
293.611 TL