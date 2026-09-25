0.27 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
Ürün Kodu : DR196178
23.861 TL
PEŞİN FİYATINA 7.954 TL x 3 Taksit
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0.27 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük T11159
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.31 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.3 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 0.24 Karat
Kesim: Oval
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Yeşilin en zarif ve en hafif yorumu. İncecik bandı ve narin taşıyla çabasız bir zarafet.
0.27 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
PEŞİN FİYATINA 7.954 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
23.861 TL