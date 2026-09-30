0.58 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
Ürün Kodu : DR196438
79.882 TL
PEŞİN FİYATINA 26.627 TL x 3 Taksit
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0.58 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük T11208
14 Ayar, Beyaz Altın, 4.14 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,21 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Markiz
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 0,37 Karat
Kesim: Markiz
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yeşilin naif ve duru tonu. Parmağınızda minimal ama fark yaratan bir parlaklık oluşturur.
0.58 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
PEŞİN FİYATINA 26.627 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
79.882 TL