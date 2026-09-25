1.05 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
Ürün Kodu : DR195994
81.648 TL
PEŞİN FİYATINA 27.216 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.05 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük T11145
14 Ayar, Beyaz Altın, 3.51 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.21 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.14 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 0.70 Karat
Kesim: Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Yeşilin ihtişamlı ve doğal güzelliği. Parmağınızda duru bir lüks ve zamansız bir duruş yaratır.
1.05 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
PEŞİN FİYATINA 27.216 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
81.648 TL