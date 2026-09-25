0.49 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
Ürün Kodu : DR196974
37.507 TL
PEŞİN FİYATINA 12.502 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.49 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük T11174
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.48 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.22 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 0.27 Karat
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Doğal taşın zengin yeşili ve pırlantanın net ışığı. Parmağınızda sessiz ama güçlü bir lüks.
0.49 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
PEŞİN FİYATINA 12.502 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
37.507 TL