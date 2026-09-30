0.74 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
Ürün Kodu : DN68988
75.365 TL
PEŞİN FİYATINA 25.122 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.74 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye T11187
14 Ayar, Rose Altın, 3.32 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,28 Karat
Renk: F
Berraklık: SI
Kesim: Markiz
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 0,46 Karat
Kesim: Oval
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zümrüdün canlı rengi ve pırlanta ateşi. Dekoltenize tazeleyici ve rafine bir aydınlık katar.
0.74 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
PEŞİN FİYATINA 25.122 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
75.365 TL