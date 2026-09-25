0.41 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
Ürün Kodu : DN69083
54.691 TL
PEŞİN FİYATINA 18.230 TL x 3 Taksit
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0.41 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye T11123
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 2.75 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.07 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Damla
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 0.24 Karat
Kesim: Damla
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Doğadan gelen berrak bir parıltı. Küçük yapısına rağmen yeşilin derinliğiyle bakışları toplar.
0.41 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
PEŞİN FİYATINA 18.230 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
54.691 TL