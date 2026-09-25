0.65 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
Ürün Kodu : DN69092
82.704 TL
PEŞİN FİYATINA 27.568 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.65 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye T11127
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 4.50 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.18 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 0.47 Karat
Kesim: Oval
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Yeşilin en huzur verici tonu, yalın bir tasarım anlayışıyla birleşiyor. Boynunuzda duru bir şıklık.
0.65 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
PEŞİN FİYATINA 27.568 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
82.704 TL