0.29 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
Ürün Kodu : DN68903
35.424 TL
PEŞİN FİYATINA 11.808 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.29 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye T11115
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.90 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.16 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 0.13 Karat
Kesim: Baget
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Minimalist çizgide doğal bir parlaklık. Zümrüdün duru rengiyle stilinize zarif ve taze bir aura kazandırır.
0.29 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
PEŞİN FİYATINA 11.808 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
35.424 TL