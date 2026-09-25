0.71 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
Ürün Kodu : DN68855
30.331 TL
PEŞİN FİYATINA 10.110 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.71 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye T11110
8 Ayar, Beyaz Altın, 1.48 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.24 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 0.47 Karat
Kesim: Damla
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Doğanın en can alıcı yeşiliyle boynunuzda süzülen bir zarafet. Yalın hatlarıyla büyüleyici bir duruş sunar.
0.71 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
PEŞİN FİYATINA 10.110 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
30.331 TL