0.54 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
Ürün Kodu : DN69104
68.539 TL
PEŞİN FİYATINA 22.846 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.54 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye T11132
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 3.86 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.09 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 0.45 Karat
Kesim: Oval
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Taze yeşil tonların minimalist yapıyla buluşması. Günlük kıyafetlerinize bile anında zarafet katar.
0.54 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
PEŞİN FİYATINA 22.846 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
68.539 TL