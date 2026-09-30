0.59 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
Ürün Kodu : DN69098
74.443 TL
PEŞİN FİYATINA 24.814 TL x 3 Taksit
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0.59 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye T11196
14 Ayar, Rose Altın, 3.74 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,28 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 0,31 Karat
Kesim: Markiz
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Doğal yeşilin tazeleyici etkisi. İnce işçiliğiyle boynunuzda çabasız bir zarafet yaratır.
0.59 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
PEŞİN FİYATINA 24.814 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
74.443 TL