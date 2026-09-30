1.04 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
Ürün Kodu : DN69095
95.645 TL
PEŞİN FİYATINA 31.882 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.04 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye T11194
14 Ayar, Rose Altın, 4.4 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,28 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 0,76 Karat
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yeşilin en doğal ve asil tonu. Minimalist bir lüks anlayışıyla dekoltenizde süzülür.
1.04 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
PEŞİN FİYATINA 31.882 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
95.645 TL